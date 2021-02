Lorenzo Cesa è stato ricoverato allo Spallanzani per Covid-19 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Lorenzo Cesa è stato ricoverato per Covid-19. A renderlo noto è l’Ufficio stampa dell’Udc. Secondo quanto si legge nella nota, «Cesa è stato ricoverato ieri sera per Covid all’ospedale Spallanzani, a Roma, presso il dipartimento guidato dal Professor Nicola Petrosillo. Le sue condizioni sono da considerarsi stazionarie». A stretto giro, lo stesso Cesa ha dato la notizia dal suo profilo Twitter. February 10, 2021 Leggi anche: Governo, Di Maio scarica l’Udc di Cesa: «Mai dialogo con chi è indagato per reati gravi» Tegola per Conte: Cesa indagato nella maxi-operazione contro la ‘Ndrangheta. Era in trattativa per appoggiare il Governo Crisi di governo, il ... Leggi su open.online (Di mercoledì 10 febbraio 2021)per-19. A renderlo noto è l’Ufficio stampa dell’Udc. Secondo quanto si legge nella nota, «ieri sera perall’ospedale, a Roma, presso il dipartimento guidato dal Professor Nicola Petrosillo. Le sue condizioni sono da considerarsi stazionarie». A stretto giro, lo stessoha dato la notizia dal suo profilo Twitter. February 10, 2021 Leggi anche: Governo, Di Maio scarica l’Udc di: «Mai dialogo con chi è indagato per reati gravi» Tegola per Conte:indagato nella maxi-operazione contro la ‘Ndrangheta. Era in trattativa per appoggiare il Governo Crisi di governo, il ...

