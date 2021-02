Lorenzo Cesa dell' Udc ricoverato per Covid Ha pesato molto | sconvolgente | come lo ha preso

(Di mercoledì 10 febbraio 2021)è statoperall'ospedale Spallanzani di Roma. Lo ha reso noto l'ufficio stampa'Udc. Poi lui stesso ha pubblicato un messaggio di ringraziamento su Twitter: "Le mie condizioni sono stazionarie. Ringrazio tutti per le manifestazioni di affetto e vicinanza!". L'ex leader'Unione di centro, poche settimane fa, era risultato indagato nell'operazione contro la ‘ndrangheta chiamata "Basso Profilo". L'inchiesta aveva portato all'arresto di 48 persone, oltre che alle dimissionio stessodalla direzione del partito. L'accusa per, che si è già detto totalmente estraneo alla vicenda, sarebbe di associazione per delinquere. Tra l'altro, la notiziae ...

L'ex segretario dell'Udc Lorenzo Cesa è stato ricoverato ieri sera per Covid: l'annuncio dell'ufficio stampa Lorenzo Cesa, segretario dell'Udc fino a tre settimane fa, è stato ricoverato causa Covid a ...