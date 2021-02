L’Oms ha raccomandato il vaccino di AstraZeneca anche per gli over 65 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha deciso di raccomandare l’uso del vaccino prodotto da AstraZeneca contro il Coronavirus anche per gli over 65. Secondo gli esperti il preparato può essere impiegato anche contro le varianti Covid, nei Paesi in cui queste sono presenti. La notizia arriva dopo che AstraZeneca e l’azienda IDT Biologika hanno firmato una lettera d’intenti per incrementare la produzione del vaccino in Europa e la capacità di fornitura a lungo termine. L’accordo, ancora da finalizzare, mira a potenziare la capacità del sito produttivo di IDT Biologika a Dessau, in Germania. Si stima che le nuove risorse saranno operative entro la fine del 2022. Le divergenze tra Ema e Berlino Il 29 gennaio l’Agenzia europea per i medicinali (Ema) aveva ... Leggi su open.online (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha deciso di raccomandare l’uso delprodotto dacontro il Coronavirusper gli65. Secondo gli esperti il preparato può essere impiegatocontro le varianti Covid, nei Paesi in cui queste sono presenti. La notizia arriva dopo chee l’azienda IDT Biologika hanno firmato una lettera d’intenti per incrementare la produzione delin Europa e la capacità di fornitura a lungo termine. L’accordo, ancora da finalizzare, mira a potenziare la capacità del sito produttivo di IDT Biologika a Dessau, in Germania. Si stima che le nuove risorse saranno operative entro la fine del 2022. Le divergenze tra Ema e Berlino Il 29 gennaio l’Agenzia europea per i medicinali (Ema) aveva ...

