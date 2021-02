Lo Monaco sulle assenze del Napoli: “Immaginatevi l’Inter senza Lukaku e Lautaro” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Pietro Lo Monaco, dirigente ex Catania, ha così commentato a Radio Marte le assenze nel reparto offensivo del Napoli, atteso stasera dal ritorno della semifinale di Coppa Italia in casa dell’Atalanta: “Provate a immaginare l’Inter senza Lukaku e Lautaro Martinez. Sono defezioni che pesano sul risultato. Il Napoli ha potuto utilizzare a pieno regime solo 13-14 calciatori tra tutte le competizioni. E’ difficile andare avanti con tante assenze. Il coronavirus ha avuto un impatto pesante e il Napoli ne ha pagato lo scotto. Diversi giocatori che dovevano avere un rendimento importante hanno deluso. Però viva Dio, questo fa parte anche del calcio! Chi di voi poteva immaginare che Osimhen avrebbe avuto tutti questi guai e non ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Pietro Lo, dirigente ex Catania, ha così commentato a Radio Marte lenel reparto offensivo del, atteso stasera dal ritorno della semifinale di Coppa Italia in casa dell’Atalanta: “Provate a immaginareMartinez. Sono defezioni che pesano sul risultato. Ilha potuto utilizzare a pieno regime solo 13-14 calciatori tra tutte le competizioni. E’ difficile andare avanti con tante. Il coronavirus ha avuto un impatto pesante e ilne ha pagato lo scotto. Diversi giocatori che dovevano avere un rendimento importante hanno deluso. Però viva Dio, questo fa parte anche del calcio! Chi di voi poteva immaginare che Osimhen avrebbe avuto tutti questi guai e non ...

madia_satalino : RT @Antonio79B: “Sulle strade d'Italia non puoi volgere gli occhi senza vedere un monaco, come per le vie della città senza vedere un prete… - UgoBaroni : RT @Antonio79B: “Sulle strade d'Italia non puoi volgere gli occhi senza vedere un monaco, come per le vie della città senza vedere un prete… - ruttodibosco : RT @Antonio79B: “Sulle strade d'Italia non puoi volgere gli occhi senza vedere un monaco, come per le vie della città senza vedere un prete… - henrypalmerster : RT @Antonio79B: “Sulle strade d'Italia non puoi volgere gli occhi senza vedere un monaco, come per le vie della città senza vedere un prete… - Carmela_oltre : RT @Antonio79B: “Sulle strade d'Italia non puoi volgere gli occhi senza vedere un monaco, come per le vie della città senza vedere un prete… -