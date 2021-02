Lo chalet suggerisce | il pallone non vuole pensieri

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Vigilia orobica, strabica e cantabrica (siamo in un mare di guai) di Atalanta-Napoli allodi Mergellina di Peppino cameriere. Tengo ‘o core scuro scuro, si lamenta don Ciccio portiere di palazzo. Cuore di tenebra, commenta Pasquale Pazienza giornalista on-line lettore di Conrad. Voi ve la vedete in tv, chiede Saverio Malaspina ragioniere a Salvatore pittore d’alici. Me la sento per radio, risponde il pittore d’alici Salvatore, niente televisione, ho il cuore debole, lontano dagli occhi lontano dal cuore. E voi, chiede il ragioniere Malaspina a Gennaro Piromallo salumiere e il salumiere Gennaro Piromallo dice io me la vedo sul telefonino tanto orami gioca un Napoli piccolo piccolo. Il problema del Napoli è evidente, dice improvvisamente Pasquale Pazienza giornalista on-line. Voi che dite, lo interroga sorpreso Carminiello-a-rezza pescatore di fravaglia. Ora vi ...