LIVE VOLLEY – Varsavia-Modena 0-1 20-25 | 19-21 | gironi Champions League 2020 2021 | PUNTEGGIO in DIRETTA

Verva Warszawa Orlen Paliwa e Leo Shoes Modena si sfidano nel match valido per il Girone D di Champions League maschile 2020/2021. I Canarini di Andrea Giani si giocano il primo posto del girone nello scontro diretto contro la compagine polacca, seconda nella Pool. L'appuntamento è per mercoledì 10 febbraio alle ore 20:30. Sportface.it vi offrirà la DIRETTA testuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. Segui il LIVE su Sportface.it COME SEGUIRE IL MATCH REGOLAMENTO: CHI PASSA IL TURNO? IL CALENDARIO COMPLETO DELLA POOL D RISULTATI E CLASSIFICHE Champions League MASCHILE 2020/2021 AGGIORNA LA DIRETTA Verva Warszawa Orlen Paliwa – Leo Shoes

