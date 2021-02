LIVE Trento-Cez Karlovarsko 3-1, Champions League volley in DIRETTA: i dolomitici hanno fatto il loro, serve aspettare per la testa di serie! (Di mercoledì 10 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:57 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 18:55 Trento ha fatto il suo: sei vittorie su sei nella fase a gironi della Champions Leaugue, adesso non gli resta altro che aspettare i risultati di Modena, Kazan e Civitanova per capire se sarà o meno testa di serie. 25-22 La chiude Podrascanin! 24-22 Incomprensione tra Micheletto e Giannelli. 24-21 Diagonale nei tre metri per Micheletto, che regala ai suoi tre set-point! 23-21 Finisce qui la serie al servizio dei cechi. 22-21 Errore in ricezione di Sierra, che rilascia il campo a Lucarelli. 22-20 Ace di Vasina, arriva il time-out per Trento. 22-19 Abdel Aziz prova un colpo a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:57 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 18:55hail suo: sei vittorie su sei nella fase a gironi dellaLeaugue, adesso non gli resta altro chei risultati di Modena, Kazan e Civitanova per capire se sarà o menodi serie. 25-22 La chiude Podrascanin! 24-22 Incomprensione tra Micheletto e Giannelli. 24-21 Diagonale nei tre metri per Micheletto, che regala ai suoi tre set-point! 23-21 Finisce qui la serie al servizio dei cechi. 22-21 Errore in ricezione di Sierra, che rilascia il campo a Lucarelli. 22-20 Ace di Vasina, arriva il time-out per. 22-19 Abdel Aziz prova un colpo a ...

