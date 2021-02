LIVE Trento-Cez Karlovarsko 2-1, Champions League volley in DIRETTA: i dolomitici ripassano in vantaggio! (Di mercoledì 10 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-20 La chiude Micheletto! 24-20 Non trova le mani del muro Lux, sono quattro set-point per Trento. 23-20 Ace di Vasina, attenzione. 23-19 Scappa l’attacco di Lucarelli da posto due. 23-18 Mani-out di Vasina. 23-17 Non passa l’attacco di Indra. 22-17 Lisinac perfetto in attacco questa sera. 21-17 In rete il servizio di Podrascanin. 21-16 Mani-out di Nimir da seconda linea. 20-16 Muro di Giannelli su Wilson, si vola a +4! 19-16 Diagonale profonda di Lucarelli, che passa al terzo tentativo. 18-16 Errore in attacco di Nimir, troppi, troppi errori. 18-15 Imprecisione in difesa per Gianneli. 18-14 Bordata di Abdel Aziz da seconda linea. 17-14 Esce il primo tempo di Podrascanin. 17-13 Passa questa volta l’opposto della formazione ceca. 17-12 Muro a uno pauroso di Micheletto su Indra. 16-12 Trova un ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-20 La chiude Micheletto! 24-20 Non trova le mani del muro Lux, sono quattro set-point per. 23-20 Ace di Vasina, attenzione. 23-19 Scappa l’attacco di Lucarelli da posto due. 23-18 Mani-out di Vasina. 23-17 Non passa l’attacco di Indra. 22-17 Lisinac perfetto in attacco questa sera. 21-17 In rete il servizio di Podrascanin. 21-16 Mani-out di Nimir da seconda linea. 20-16 Muro di Giannelli su Wilson, si vola a +4! 19-16 Diagonale profonda di Lucarelli, che passa al terzo tentativo. 18-16 Errore in attacco di Nimir, troppi, troppi errori. 18-15 Imprecisione in difesa per Gianneli. 18-14 Bordata di Abdel Aziz da seconda linea. 17-14 Esce il primo tempo di Podrascanin. 17-13 Passa questa volta l’opposto della formazione ceca. 17-12 Muro a uno pauroso di Micheletto su Indra. 16-12 Trova un ...

zazoomblog : LIVE Trento-Cez Karlovarsko 1-1 Champions League volley in DIRETTA: è battaglia in Germania! - #Trento-Cez… - zazoomblog : LIVE VOLLEY Novara-Trento Serie A1 Femminile 2020-2021: PUNTEGGIO in DIRETTA - #VOLLEY #Novara-Trento #Serie - zazoomblog : LIVE Trento-Cez Karlovarsko 1-0 Champions League volley in DIRETTA: Abdel Aziz porta i suoi in vantaggio! -… - infoitsport : LIVE Trento-Cez Karlovarsko, Champions League volley in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - infoitsport : LIVE Trento-Lokomotiv Novosibirsk 3-0, Champions League volley in DIRETTA: Giannelli e compagni sono volano ai quar… -