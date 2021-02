LIVE Trento-Cez Karlovarsko 1-1, Champions League volley in DIRETTA: è battaglia in Germania! (Di mercoledì 10 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23-25 Wiese beffa Trento con un colpo dietro il muro, e porta i suoi in parità. 23-24 Ancora un primo tempo di Podrascanin, ma che alzata ad una mano per Giannelli! 22-24 Pipe vincente di Lucarelli. 21-24 Sbaglia dai nove metri Abdel Aziz. 21-23 Finalemente un attacco vincente di Podrascanin. 20-23 Patocka vince il contrato a rete con Podrascanin. 20-22 Muro di Indra su Micheletto, non ci voleva. 20-21 Purtroppo arriva un errore al servizio di Sperotto, che era entrato apposta per questo fondamentale. 20-20 Out il servizio di Wilson. 19-20 Indra prende in pieno Lucarrelli. 19-19 Primo tempo pauroso di Lisinac, che è in uno stato di forma pazzesco. 18-19 Si insacca l’attacco di Indra da seconda linea. 18-18 Scappa l’attacco di Wilson, parità! 17-18 Fallo di palleggio di Wiese, siamo là! 16-18 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23-25 Wiese beffacon un colpo dietro il muro, e porta i suoi in parità. 23-24 Ancora un primo tempo di Podrascanin, ma che alzata ad una mano per Giannelli! 22-24 Pipe vincente di Lucarelli. 21-24 Sbaglia dai nove metri Abdel Aziz. 21-23 Finalemente un attacco vincente di Podrascanin. 20-23 Patocka vince il contrato a rete con Podrascanin. 20-22 Muro di Indra su Micheletto, non ci voleva. 20-21 Purtroppo arriva un errore al servizio di Sperotto, che era entrato apposta per questo fondamentale. 20-20 Out il servizio di Wilson. 19-20 Indra prende in pieno Lucarrelli. 19-19 Primo tempo pauroso di Lisinac, che è in uno stato di forma pazzesco. 18-19 Si insacca l’attacco di Indra da seconda linea. 18-18 Scappa l’attacco di Wilson, parità! 17-18 Fallo di palleggio di Wiese, siamo là! 16-18 ...

zazoomblog : LIVE VOLLEY Novara-Trento Serie A1 Femminile 2020-2021: PUNTEGGIO in DIRETTA - #VOLLEY #Novara-Trento #Serie - zazoomblog : LIVE Trento-Cez Karlovarsko 1-0 Champions League volley in DIRETTA: Abdel Aziz porta i suoi in vantaggio! -… - infoitsport : LIVE Trento-Cez Karlovarsko, Champions League volley in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - infoitsport : LIVE Trento-Lokomotiv Novosibirsk 3-0, Champions League volley in DIRETTA: Giannelli e compagni sono volano ai quar… - zazoomblog : LIVE Trento-Lokomotiv Novosibirsk 2-0 Champions League volley in DIRETTA: Giannelli e compagni sono a un set dai qu… -