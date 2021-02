LIVE Trento-Cez Karlovarsko 1-0, Champions League volley in DIRETTA: Abdel Aziz porta i suoi in vantaggio! (Di mercoledì 10 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La chiude Abdel Aziz da seconda linea! 24-22 In rete il servizio di Nimir. 24-21 Gran colpo da beach per Abdel Aziz, che regala tre set-point ai suoi. 23-21 Scappa la battuta di Lisinac. 23-20 Bordata di Abdel Aziz da posto due. 22-20 Invasione a muro di Argenta, che era entrato al posto di Micheletto proprio per alzare il muro. 21-19 Pipe di Lux, che senza muro non può sbagliare. 21-18 Gran difesa di Giannelli, poi ci pensa Abdel Aziz in attacco, andiamo! 20-18 Ace di Giannelli, break determinante! 19-18 Primo tempo profondo di Lisinac. 18-18 Passa in mezzo al muro Indra. 18-17 Murone di Giannelli su Wiese, che finalmente viene stoppato. 17-17 Ancora una ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa chiudeda seconda linea! 24-22 In rete il servizio di Nimir. 24-21 Gran colpo da beach per, che regala tre set-point ai. 23-21 Scappa la battuta di Lisinac. 23-20 Bordata dida posto due. 22-20 Invasione a muro di Argenta, che era entrato al posto di Micheletto proprio per alzare il muro. 21-19 Pipe di Lux, che senza muro non può sbagliare. 21-18 Gran difesa di Giannelli, poi ci pensain attacco, andiamo! 20-18 Ace di Giannelli, break determinante! 19-18 Primo tempo profondo di Lisinac. 18-18 Passa in mezzo al muro Indra. 18-17 Murone di Giannelli su Wiese, che finalmente viene stoppato. 17-17 Ancora una ...

