LIVE – Reggina-Entella, Serie B 2020/2021 (DIRETTA) (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La DIRETTA LIVE di Reggina-Entella, match valevole per la ventiduesima giornata di Serie B 2020/2021. I padroni di casa, reduci da una vittoria e due pareggi, vogliono proseguire la Serie di risultati positivi per restare distanti dalla zona playout; i liguri, dal canto loro, arrivano da tre sconfitte nelle ultime cinque, ed hanno bisogno di un importante successo in uno scontro diretto. Calcio d’inizio alle ore 19:00 di mercoledì 10 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA Reggina-Entella Ore 19:00 SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ladi, match valevole per la ventiduesima giornata di. I padroni di casa, reduci da una vittoria e due pareggi, vogliono proseguire ladi risultati positivi per restare distanti dalla zona playout; i liguri, dal canto loro, arrivano da tre sconfitte nelle ultime cinque, ed hanno bisogno di un importante successo in uno scontro diretto. Calcio d’inizio alle ore 19:00 di mercoledì 10 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LAOre 19:00 SportFace.

