LIVE Prada Cup DIRETTA | Vascotto risponde agli inglesi Patto di ferro Ineos-New Zealand

Leggi su oasport

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAILSEGRETO TRAUK E TEAM NEW. PROSSIMA COPPA AMERICA IN STILE MOTOGP VASCO: “NON ASCOLTIAMO LE LORO CA***TE, FORSE GLI DIAMO FASTIDIO E HANNO PAURA” JAMES SPITHILL: “FAREMO DI TUTTO PER VENDICARCI DEGLI. BEN AINSLIE E’ UN GRANDE AVVERSARIO” IL LIMITE DI VENTO PER GAREGGIARE NON VERRA’ INNALZATO. E TORNANO I FAMOSI 15 MINUTI… CALENDARIO FINALECUP LUNA ROSSA-UK PAZZESCA AMMISSIONE DI COLPA DEI GIUDICI:ANDAVA PENALIZZATA NELL’INCROCIO CON LUNA ROSSA!PROSSIMO CHALLENGER OF RECORD? LUNA ROSSA SEMBRA TATA ...