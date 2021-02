LIVE Modena-Versa Varsavia 2-2, Champions League volley in DIRETTA: si va al tie-break, sarà battaglia! (Di mercoledì 10 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-6 Bordata di Mazzone in attacco, serve un break. 4-6 Mani-out di Grobelny, si poteva fare di meglio in questo scambio. 4-5 Diagonal nei tre metri di Karlitzek. 3-5 Mani-out di Wrona dal centro. 3-4 Pallonetto vincente di Stankovic. 2-4 Aquilone dai nove metri per Bruchegger. 2-3 Pipe di Karlitzek, andiamo! 1-3 Si insacca il primo tempo di Nowakowski. 1-2 Bruchegger fa la voce grossa da posto due! 0-2 Kwolek trova il campo con l’ausilio del nastro, Modena deve reagire però. 0-1 Si riparte con un errore al servizio di Karlitzek. 19-24 Mani-out di Grobelny, si va al quinto. 18-24 Sparacchia fuori Superlak da posto due. 17-24 Pipe di Kwolek, sette set-point per i polacchi. 17-23 Ottimo ingresso per Bruchegger. 16-23 Esce la battuta di Porro, che era entrato apposta per questo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-6 Bordata di Mazzone in attacco, serve un. 4-6 Mani-out di Grobelny, si poteva fare di meglio in questo scambio. 4-5 Diagonal nei tre metri di Karlitzek. 3-5 Mani-out di Wrona dal centro. 3-4 Pallonetto vincente di Stankovic. 2-4 Aquilone dai nove metri per Bruchegger. 2-3 Pipe di Karlitzek, andiamo! 1-3 Si insacca il primo tempo di Nowakowski. 1-2 Bruchegger fa la voce grossa da posto due! 0-2 Kwolek trova il campo con l’ausilio del nastro,deve reagire però. 0-1 Si riparte con un errore al servizio di Karlitzek. 19-24 Mani-out di Grobelny, si va al quinto. 18-24 Sparacchia fuori Superlak da posto due. 17-24 Pipe di Kwolek, sette set-point per i polacchi. 17-23 Ottimo ingresso per Bruchegger. 16-23 Esce la battuta di Porro, che era entrato apposta per questo ...

