LIVE – Chievo-Reggiana 0-0, Serie B 2020/2021 (DIRETTA) (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La DIRETTA LIVE di Chievo-Reggiana, match valevole per la ventiduesima giornata di Serie B 2020/2021. I padroni di casa, reduci da tre pareggi e due vittorie nelle ultime cinque partite, vogliono restare al secondo posto; mentre gli emiliani arrivano da due successi nelle ultime tre gare e sperano di strappare altri tre pesantissimi punti in ottica salvezza. Calcio d’inizio alle ore 21:00 di mercoledì 10 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. FORMAZIONI UFFICIALI Chievo: Semper; Mogos, Leverbe, Rigione, Renzetti; Ciciretti, Viviani, Obi, Canotto; De Luca, Fabbro Reggiana: Venturi; Martinelli, Rozzio, Yao Guy, Espeche; Laribi, Muratore, Kirwan; Lunetta; ... Leggi su sportface (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ladi, match valevole per la ventiduesima giornata di. I padroni di casa, reduci da tre pareggi e due vittorie nelle ultime cinque partite, vogliono restare al secondo posto; mentre gli emiliani arrivano da due successi nelle ultime tre gare e sperano di strappare altri tre pesantissimi punti in ottica salvezza. Calcio d’inizio alle ore 21:00 di mercoledì 10 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. FORMAZIONI UFFICIALI: Semper; Mogos, Leverbe, Rigione, Renzetti; Ciciretti, Viviani, Obi, Canotto; De Luca, Fabbro: Venturi; Martinelli, Rozzio, Yao Guy, Espeche; Laribi, Muratore, Kirwan; Lunetta; ...

ReggianaLIVE : Insiste la Reggiana in attacco, fatica il Chievo ad interpretare l'atteggiamento e la disposizione tattica dei gran… - ReggianaLIVE : Cross di Laribi da sinistra, il Chievo si rifugia in angolo #CHIREG - ReggianaLIVE : Perde palla Espeche, riparte il Chievo in contropiede ma perde l'attimo giusto per entrare nell'area di rigore gran… - canciello_94 : CHIEVO vs REGGIANA|SERIE B|10.02.2021 #CHIEVOREGGIANA #CHIEVO #REGGIANA #SERIEB #10FEBBRAIO #LIVE #LIVESPORT CLICK… - ReggianaLIVE : Le squadre effettuano l'ingresso in campo: Reggiana con il completo bianco da trasferta, Chievo con maglia blu e pa… -