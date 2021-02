LIVE – Brescia-Varese 76-66 | Serie A1 2020 2021 RISULTATO IN DIRETTA

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Germanie Openjobmetissi sfidano nel recupero della 16° giornata diA1. Derby in salsa lombarda dove i varesini, reduci da due vittorie consecutive stanno riprendendo fiato in una classifica che li vede ultimi a quattro punti di ritardo dai biancoblu che hanno però un partita in più. Mercoledì 10 febbraio alle ore 20.00 inizierà la sfida che potrete seguire su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA76-66 33? – Tripla di Douglas, che sta trascinando i suoi:a -10 32? – Beane risponde a Willis,ci prova: 74-63 30? – Termina il terzo quarto!avanti 72-58 prima degli ultimi dieci minuti! 29? – Willis risponde a Douglas, ...

zazoomblog : LIVE – Brescia-Varese 22-16 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Brescia-Varese #22-16 #Serie - IdeawebTV : Coppa Italia Volley A2/M LIVE: Cuneo-Brescia 2-2, si gioca il 5° set. SEGUI LA DIRETTA - IdeawebTV : Coppa Italia Volley A2/M LIVE: Cuneo-Brescia 1-1, si gioca il 3° set. SEGUI LA DIRETTA - IdeawebTV : Coppa Italia Volley A2/M LIVE: Cuneo-Brescia 1-0, si gioca il 2° set. SEGUI LA DIRETTA - IdeawebTV : Coppa Italia Volley A2/M LIVE: Cuneo-Brescia, si gioca il 1° set. SEGUI LA DIRETTA -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Brescia

... Cittadella 36 Spal, Venezia 35 Lecce, Pordenone 32 Frosinone 29 Pisa 28 Vicenza, Reggina 25 Cremonese,23 Cosenza 22 Ascoli, Reggiana 21 Entella, Pescara 17Nella fase centrale del set,alza il livello del gioco, in particolare con servizio e muro, padroni di casa costretti ad inseguire e staccati (13 - 18). Serniotti inserisce Bonola per ...Germani Brescia e Openjobmetis Varese si sfidano nel recupero della 16° giornata di Serie A1 2020/2021. Derby in salsa lombarda dove i varesini, reduci da due vittorie consecutiv ...Si tratta di una gara cruciale per la Pallacanestro Brescia, che con una vittoria agguanterebbe la zona play off ...