LIVE – Brescia-Varese 30-21 | Serie A1 2020 2021 RISULTATO IN DIRETTA

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Germanie Openjobmetissi sfidano nel recupero della 16° giornata diA1. Derby in salsa lombarda dove i varesini, reduci da due vittorie consecutive stanno riprendendo fiato in una classifica che li vede ultimi a quattro punti di ritardo dai biancoblu che hanno però un partita in più. Mercoledì 10 febbraio alle ore 20.00 inizierà la sfida che potrete seguire su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA30-21 14? – Ancora Willis, trascinatore in questo avvio di secondo quarto: 30-21 12? -Willis riporta subitosul +9: 28-19 11? – Tripla di Jakovics,accorcia: 24-19 10? – Termina il primo quarto!avanti 24-16, otto punti per ...

IdeawebTV : Coppa Italia Volley A2/M LIVE: Cuneo-Brescia 2-2, si gioca il 5° set. SEGUI LA DIRETTA - IdeawebTV : Coppa Italia Volley A2/M LIVE: Cuneo-Brescia 1-1, si gioca il 3° set. SEGUI LA DIRETTA - IdeawebTV : Coppa Italia Volley A2/M LIVE: Cuneo-Brescia 1-0, si gioca il 2° set. SEGUI LA DIRETTA - IdeawebTV : Coppa Italia Volley A2/M LIVE: Cuneo-Brescia, si gioca il 1° set. SEGUI LA DIRETTA - Volleyball_it : #delmontecoppa Del Monte Coppa Italia A2-A3: ore 18.00 live streaming, Bam Acqua San Bernardo Cuneo - Gruppo Conso… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Brescia

Nella fase centrale del set,alza il livello del gioco, in particolare con servizio e muro, padroni di casa costretti ad inseguire e staccati (13 - 18). Serniotti inserisce Bonola per ...Alle ore 20 la Openjobmetis scende in campo aper il recupero della prima giornata di ... Per visualizzare al meglio il, CLICCATE QUI . di A cura della redazione sportivaDiretta Brescia Varese streaming video tv: orario e risultato live della partita valida come recupero nella 16^ giornata del campionato di basket Serie A1.Germani Brescia e Openjobmetis Varese si sfidano nel recupero della 16° giornata di Serie A1 2020/2021. Derby in salsa lombarda dove i varesini, reduci da due vittorie consecutiv ...