LIVE Biathlon, Staffetta mista Mondiali in DIRETTA: oro Norvegia, sesta l’Italia. Ottima Vittozzi (Di mercoledì 10 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.23 l’Italia ha utilizzato appena sei ricariche, gli azzurri sono stati piuttosto precisi al poligono. Il problema è stato un passo sugli sci non all’altezza per il podio. 16.21 Oeberg vince la volata, Svezia di bronzo a 30?6! Quarta l’Ucraina a 31?1, quinta la Francia a 46?2, sesta l’Italia a 58?9, settima la Germania a 1’04”. 16.20 Argento per l’Austria a 27?. 16.20 La Norvegia vince la Staffetta mista e si aggiudica il primo oro dei Mondiali di Biathlon. Vi erano pochissimi dubbi a riguardo… 16.19 PAZZESCO! Pidhrushna ha ripreso Oeberg per il terzo posto! Simon invece si stacca, non ne ha più. E’ lotta Ucraina-Svezia per il bronzo! 16.17 Perde qualche secondo in questa ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.23ha utilizzato appena sei ricariche, gli azzurri sono stati piuttosto precisi al poligono. Il problema è stato un passo sugli sci non all’altezza per il podio. 16.21 Oeberg vince la volata, Svezia di bronzo a 30?6! Quarta l’Ucraina a 31?1, quinta la Francia a 46?2,a 58?9, settima la Germania a 1’04”. 16.20 Argento per l’Austria a 27?. 16.20 Lavince lae si aggiudica il primo oro deidi. Vi erano pochissimi dubbi a riguardo… 16.19 PAZZESCO! Pidhrushna ha ripreso Oeberg per il terzo posto! Simon invece si stacca, non ne ha più. E’ lotta Ucraina-Svezia per il bronzo! 16.17 Perde qualche secondo in questa ...

