LIVE Biathlon, Staffetta mista Mondiali in DIRETTA: Norvegia dominante, Dorothea Wierer in pista (Di mercoledì 10 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.41 Dorothea Wierer è decima a 1’40”. E’ in un trenino interessante con Herrmann (che ovviamente tira) e Selina Gasparin. 15.40 La francese Chevalier-Bouchet è partita fortissima, guadagnando ben 8? alla norvegese Eckhoff, che probabilmente si sta amministrando. 15.38 Italia nona a 1’40”. Il podio sembra ormai sfumato per gli azzurri. Servirebbe un miracolo. Ora Dorothea Wierer in pista, poi toccherà a Lisa Vittozzi in ultima frazione. 15.37 Siamo al secondo cambio. A metà gara la Norvegia ha l’oro in mano. Seconda la Francia a 39?2. Terza l’Ucraina a 55?4, quarto il Canada a 55?7, quinta la Svezia a 1’03”, sesta l’Austria a 1’03”, settima la Russia a 1’12”. 15.36 Sprofonda Hofer. L’azzurro paga ben 1’29” ai ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.41è decima a 1’40”. E’ in un trenino interessante con Herrmann (che ovviamente tira) e Selina Gasparin. 15.40 La francese Chevalier-Bouchet è partita fortissima, guadagnando ben 8? alla norvegese Eckhoff, che probabilmente si sta amministrando. 15.38 Italia nona a 1’40”. Il podio sembra ormai sfumato per gli azzurri. Servirebbe un miracolo. Orain, poi toccherà a Lisa Vittozzi in ultima frazione. 15.37 Siamo al secondo cambio. A metà gara laha l’oro in mano. Seconda la Francia a 39?2. Terza l’Ucraina a 55?4, quarto il Canada a 55?7, quinta la Svezia a 1’03”, sesta l’Austria a 1’03”, settima la Russia a 1’12”. 15.36 Sprofonda Hofer. L’azzurro paga ben 1’29” ai ...

