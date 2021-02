LIVE Biathlon, Staffetta mista Mondiali in DIRETTA: Italia mina vagante, Bionaz in prima frazione (Di mercoledì 10 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.31 Inoltre i Mondiali assegnano anche punti per la Coppa del Mondo. Il Biathlon è l’unico sport invernale a prevedere questa regola. 14.30 Nel Biathlon è entrata in vigore una nuova regola per i Mondiali. Vige l’alternanza dei sessi per la Staffetta mista. Oggi vedremo gli uomini affrontare le prime due frazioni e le donne le ultime. Tra due anni, nel 2023, sarà il contrario. Ricordiamo che i Mondiali non si svolgono nell’anno delle Olimpiadi, che ci auguriamo essere il 2022. 14.29 RBU è la sigla che indica gli atleti della Russia. Sappiamo che la Russia è squalificata dal CIO e dunque i suoi atleti gareggiano senza bandiera, da indipendenti. In caso di vittoria non suonerà l’inno russo, ma ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.31 Inoltre iassegnano anche punti per la Coppa del Mondo. Ilè l’unico sport invernale a prevedere questa regola. 14.30 Nelè entrata in vigore una nuova regola per i. Vige l’alternanza dei sessi per la. Oggi vedremo gli uomini affrontare le prime due frazioni e le donne le ultime. Tra due anni, nel 2023, sarà il contrario. Ricordiamo che inon si svolgono nell’anno delle Olimpiadi, che ci auguriamo essere il 2022. 14.29 RBU è la sigla che indica gli atleti della Russia. Sappiamo che la Russia è squalificata dal CIO e dunque i suoi atleti gareggiano senza bandiera, da indipendenti. In caso di vittoria non suonerà l’inno russo, ma ...

neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Pokljuka per la Staffetta Mista iridata: l’Italia punta subito a una medaglia, Norvegia favorita per l’oro #10Febbr… - neveitalia : LIVE da Pokljuka per la Staffetta Mista iridata: l’Italia punta subito a una medaglia, Norvegia favorita per l’oro… - zazoomblog : LIVE – Biathlon staffetta mista Mondiali Pokljuka 2021: aggiornamenti in DIRETTA - #Biathlon #staffetta #mista… - infoitsport : LIVE Biathlon, Staffetta mista Mondiali in DIRETTA: Bionaz e Hofer aprono il quartetto, Wierer e Vittozzi a chiudere -