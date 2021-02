Live Atalanta-Napoli 2-1 El Chucky Lozano la riapre!

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) C'è la finale di Coppa Italia in palio.tornano in campo una settimana dopo lo 0-0 dello stadio Maradona. Appaiate in classifica a 37 punti, nerazzurri e azzurri vivono...

zazoomblog : Atalanta - Napoli 2 - 0 live: il raddoppio nerazzurro è firmato da Matteo Pessina - #Atalanta #Napoli #live:… - _SiGonfiaLaRete : #LIVE - #AtalantaNapoli 2-0, inizia la ripresa - MondoNapoli : LIVE - Inizia il 2º tempo di Atalanta - Napoli: secondo cambio per Gattuso - - lucainsigne24 : Live Atalanta-Napoli 2-0Primo tempo, gli azzurri sprofondano - Il - Notiziedi_it : Live Atalanta-Napoli 2-0 Il raddoppio di Pessina: notte fonda -

Ultime Notizie dalla rete : Live Atalanta

1, Napoli 0. Il Napoli, dagli sviluppi di un calcio di punizione, arriva a calciare a rete: la palla giunge sui piedi di Insigne che, dal limite dell'area, tira verso la porta difesa da ...L'gestisce bene il doppio vantaggio e prova a cercare il tris per chiudere la partita. 31'pt Aveva trovato lo spazio Zielinski, sulla destra, per mettere in mezzo un pallone invitante. Ma ...Entra sempre più nel vivo l'edizione 2020/2021 della Coppa Italia, con le gare valide per le semifinali della competizione. Come di consueto, Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE ...53' GOOOL NAPOLI!!! Occasione azzurra con Bakayoko che va al tiro, la difesa respinge e Lozano davanti alla porta prima impegna Gollini e poi firma il ...