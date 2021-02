Lite Agnelli Conte: quando è attesa la sentenza del Giudice Sportivo (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Giudice Sportivo: quando è attesa sentenza Conte-Agnelli. La procura FIGC aspetta l’esito del verdetto dopo Juventus Inter Come riferito dall’ANSA la vicenda Conte-Agnelli potrebbe avere delle ripercussioni disciplinari. La procura Figc è in attesa di capire se il Giudice Sportivo di Coppa Italia esaurirà la vicenda con le sue decisioni. La sentenza è attesa per domani, dopo la seconda semifinale tra Atalanta e Napoli; molto o tutto dipenderà da cosa hanno ascoltato e visto quarto uomo e ispettori della procura federale in uno stadio vuoto. CONTINUA A LEGGERE SU JUVENTUSNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021). La procura FIGC aspetta l’esito del verdetto dopo Juventus Inter Come riferito dall’ANSA la vicendapotrebbe avere delle ripercussioni disciplinari. La procura Figc è indi capire se ildi Coppa Italia esaurirà la vicenda con le sue decisioni. Laper domani, dopo la seconda semifinale tra Atalanta e Napoli; molto o tutto dipenderà da cosa hanno ascoltato e visto quarto uomo e ispettori della procura federale in uno stadio vuoto. CONTINUA A LEGGERE SU JUVENTUSNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

ZZiliani : Ripeto, spiace che a tutti sfugga il lato comico della lite (in sè normalissima, come ne accadono tante sui campi d… - capuanogio : La posizione dell'#Inter sulla lite #Conte #Agnelli: insulti ripetuti nei confronti della panchina nerazzurra. Club… - hbk_89 : RT @mirkonicolino: Le telecamere delle TV non hanno ripreso tutto: ecco cosa è successo negli spogliatoi tra #Agnelli e #Conte, ma anche tr… - ilriformista : Parole grosse tra il Presidente della #Juventus #Agnelli e l'allenatore dell'#Inter #Conte #JuveInter… - pccpla : RT @capuanogio: La posizione dell'#Inter sulla lite #Conte #Agnelli: insulti ripetuti nei confronti della panchina nerazzurra. Club furibon… -