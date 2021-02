L'ipotesi zona rossa per il Festival di Sanremo (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La provincia di Imperia attende. Nella Liguria di Ponente sono giorni di preoccupazione, inutile girarci intorno. La Costa Azzurra, subito al di là del confine, è 'rossa scuro'. La città dei fiori e ... Leggi su today (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La provincia di Imperia attende. Nella Liguria di Ponente sono giorni di preoccupazione, inutile girarci intorno. La Costa Azzurra, subito al di là del confine, è 'scuro'. La città dei fiori e ...

