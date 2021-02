L’infermiera Cristina Maria Murari morta dopo il vaccino Covid | l’Ospedale di Negrar ha replicato

Leggi su bufale

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Arriva una risposta importante, direttamente daldi, in merito alla tragica vicenda di. Stiamo parlando dela 55 anni la scorsa settimana, secondo alcuni post social ad un giorno appena di distanza dalla somministrazione del. Una vicenda ovviamente delicata, che ha attirato l’attenzione di tanti italiani. In particolare, quella di coloro che ancora non si fidano completamente del prodotto Pfizer. Esattamente come avvenuto con il caso di Gibilterra durante il mese di gennaio, serve per forza di cose un approfondimento sulla vicenda. Smentito chesia ...