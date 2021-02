L'impeachment di Trump come il giorno della marmotta. Con Donald furioso (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Non rimanere incastrati troppo a lungo nel giorno della marmotta, in un film dal finale già scritto e già visto. Se il secondo processo di impeachment contro Donald Trump sarà veloce – si parla di una possibile chiusura del caso già lunedì – il motivo è tutto qui: evitare di tirare troppo per le lunghe un procedimento in cui ciascuna delle due parti conosce già l’epilogo, un’altra assoluzione. A partire dalle 12 di Washington (le 18 in Italia), accusa e difesa avranno 16 ore di tempo per presentare le proprie argomentazioni. Il dibattimento andrà avanti nel fine settimana, poi – se come sembra non saranno chiamate persone esterne a testimoniare – sarà la volta del voto, dove per una condanna servirebbe il voto favorevole di almeno 17 senatori repubblicani, molti più ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Non rimanere incastrati troppo a lungo nel, in un film dal finale già scritto e già visto. Se il secondo processo dicontrosarà veloce – si parla di una possibile chiusura del caso già lunedì – il motivo è tutto qui: evitare di tirare troppo per le lunghe un procedimento in cui ciascuna delle due parti conosce già l’epilogo, un’altra assoluzione. A partire dalle 12 di Washington (le 18 in Italia), accusa e difesa avranno 16 ore di tempo per presentare le proprie argomentazioni. Il dibattimento andrà avanti nel fine settimana, poi – sesembra non saranno chiamate persone esterne a testimoniare – sarà la volta del voto, dove per una condanna servirebbe il voto favorevole di almeno 17 senatori repubblicani, molti più ...

