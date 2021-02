Liberisti italiani presenta la lista dei candidati al Campidoglio: “Basta statalismo” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) ROMA – La lista dei Liberisti Italiani a sostegno di Andrea Bernaudo, candidato sindaco di Roma, è un mix di imprenditori, liberi professionisti e legali. “Il nostro obiettivo è quello di liberare Roma dallo statalismo. La Capitale è, infatti, il tempio della negazione della creatività individuale, ma è anche una città i cui cittadini sono dissacratori del potere. Per questo motivo abbiamo deciso di aderire alla lista dei Liberisti Italiani e saremo in corsa per le prossime elezioni amministrative insieme ad Andrea Bernaudo sindaco”, il coro dei candidati all’Assemblea capitolina, presentati questo pomeriggio in diretta sulla pagina facebook del movimento durante l’appuntamento ‘L’ora d’aria’. Leggi su dire (Di mercoledì 10 febbraio 2021) ROMA – La lista dei Liberisti Italiani a sostegno di Andrea Bernaudo, candidato sindaco di Roma, è un mix di imprenditori, liberi professionisti e legali. “Il nostro obiettivo è quello di liberare Roma dallo statalismo. La Capitale è, infatti, il tempio della negazione della creatività individuale, ma è anche una città i cui cittadini sono dissacratori del potere. Per questo motivo abbiamo deciso di aderire alla lista dei Liberisti Italiani e saremo in corsa per le prossime elezioni amministrative insieme ad Andrea Bernaudo sindaco”, il coro dei candidati all’Assemblea capitolina, presentati questo pomeriggio in diretta sulla pagina facebook del movimento durante l’appuntamento ‘L’ora d’aria’.

