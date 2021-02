Lezzi su Draghi: «Restiamo fuori dal governo». M5s attende un segnale dal premier. Grillo: «Serve super ministero green» (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ora è ufficiale: il voto online su Rousseau è sospeso, a data da destinarsi. Con una comunicazione sul blog delle Stelle, il capo politico reggente Vito Crimi ha scritto:... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ora è ufficiale: il voto online su Rousseau è sospeso, a data da destinarsi. Con una comunicazione sul blog delle Stelle, il capo politico reggente Vito Crimi ha scritto:...

