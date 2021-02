Lezioni fino al 30 giugno, c’è chi dice no. Federalberghi: “Non dimentichiamoci del turismo” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) "La scuola rappresenta il futuro del nostro Paese e dei nostri figli e va salvaguardata in tutti i modi. Ma non si dimentichi delle imprese del turismo, già in forte sofferenza a causa dell'emergenza sanitaria". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 10 febbraio 2021) "La scuola rappresenta il futuro del nostro Paese e dei nostri figli e va salvaguardata in tutti i modi. Ma non si dimentichi delle imprese del, già in forte sofferenza a causa dell'emergenza sanitaria". L'articolo .

MediasetTgcom24 : Scuola, ipotesi di prolungare le lezioni fino a fine giugno: le date i dubbi dei sindacati #scuola… - paolorm2012 : RT @valechindamo: ??piano nazionale di recupero competenze ??in classe fino al 30 giugno e inizio lezioni 1º settembre ??consapevolezza del p… - orizzontescuola : Lezioni fino al 30 giugno, c’è chi dice no. Federalberghi: “Non dimentichiamoci del turismo” - shelbyshughes : giovedì lezioni dalle 8:30 fino alle 17:30, stavo meglio prima di saperlo - andreap2023 : RT @valechindamo: ??piano nazionale di recupero competenze ??in classe fino al 30 giugno e inizio lezioni 1º settembre ??consapevolezza del p… -