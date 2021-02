Lettera aperta degli scienziati italiani: “La politica ci ascolti per evitare la catastrofe ambientale” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La Scienza al Voto: la Lettera aperta degli scienziati italiani “È il momento che politica e scienza volgano insieme il loro sguardo verso il futuro”. A lanciare l’appello è il comitato scientifico La Scienza al Voto, composto da diciotto tra i maggiori scienziati italiani di clima e ambiente. Gli esperti hanno scritto una Lettera aperta rivolta alle forze politiche: “In un momento in cui il mondo intero sta attraversando un periodo molto critico, in Italia si è aperta una crisi di governo che rischia di rendere la situazione ancora più difficile, ma che apre anche alla possibilità di adottare impegni comuni e non più derogabili”, si legge nella Lettera. “E allora questo è il momento ... Leggi su tpi (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La Scienza al Voto: la“È il momento chee scienza volgano insieme il loro sguardo verso il futuro”. A lanciare l’appello è il comitato scientifico La Scienza al Voto, composto da diciotto tra i maggioridi clima e ambiente. Gli esperti hanno scritto unarivolta alle forze politiche: “In un momento in cui il mondo intero sta attraversando un periodo molto critico, in Italia si èuna crisi di governo che rischia di rendere la situazione ancora più difficile, ma che apre anche alla possibilità di adottare impegni comuni e non più derogabili”, si legge nella. “E allora questo è il momento ...

clabianchicla : RT @frenkevita: @fattoquotidiano @VinzBis “Bertolaso, ma non ti vergogni neanche un po’?”. Lettera aperta degli aquilani ai romani https://… - rosadibella : Sveglia! Opinione pubblica #dad #Lascuola non si è mai fermata - lettera aperta al Prof. Draghi - Notizie Scuola - FridaeArtemisia : RT @orizzontescuola: La scuola non si è mai fermata: lettera aperta al Professor Mario Draghi - FilippoBuccella : RT @Parent_Project: Una lettera aperta alle Istituzioni sul tema dell'inclusione dei pazienti più fragili e dei loro caregiver nel piano va… - MCPievatolo : @massimosandal @MariuzzoAndrea @GioB1974 La privacy, specie dopo Schrems II, è una cosa seria: qui si parla della s… -