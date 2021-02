Leonardo DiCaprio è entrato nel club New Balance. Vuoi farne parte anche tu? (Di mercoledì 10 febbraio 2021) New Balance, nell'ultimo decennio o giù di lì, è diventato uno dei marchi di scarpe più pubblicizzati del pianeta. Un fenomeno dovuto in gran parte alla crescente popolarità di un particolare tipo di sneaker: quelle comode e adatte ai papà. New Balance è, infatti, l'etichetta OG dei modelli voluminosi e morbidi preferiti dagli uomini americani di mezza età, ma è anche l’azienda che ha saputo muoversi meglio realizzando le collaborazioni più riuscite: Levi's, Casablanca, Aimé Leon Dore, Aries, Ronnie Fieg e Toddy Snyder. Oltre ai grandi appassionati di sneaker e ai redattori di moda, il marchio di Boston si è assicurato una nutrita schiera di fan famosi. Timothée Chalamet ha contribuito molto alla causa indossando un paio di 997 Staud, le 990 grigio luna, le ML574 multicolore e persino un modello di NB disegnate da ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 10 febbraio 2021) New, nell'ultimo decennio o giù di lì, è diventato uno dei marchi di scarpe più pubblicizzati del pianeta. Un fenomeno dovuto in granalla crescente popolarità di un particolare tipo di sneaker: quelle comode e adatte ai papà. Newè, infatti, l'etichetta OG dei modelli voluminosi e morbidi preferiti dagli uomini americani di mezza età, ma èl’azienda che ha saputo muoversi meglio realizzando le collaborazioni più riuscite: Levi's, Casablanca, Aimé Leon Dore, Aries, Ronnie Fieg e Toddy Snyder. Oltre ai grandi appassionati di sneaker e ai redattori di moda, il marchio di Boston si è assicurato una nutrita schiera di fan famosi. Timothée Chalamet ha contribuito molto alla causa indossando un paio di 997 Staud, le 990 grigio luna, le ML574 multicolore e persino un modello di NB disegnate da ...

zelie_anne : 14. emma stone? 15. Definitely young leonardo dicaprio - RBcasting : È disponibile in streaming gratuito sulla piattaforma streaming ARTE in italiano il documentario 'Leonardo DiCaprio… - DiCaprioItalia : Per poter vedere il #documentario che ripercorre la carriera di #LeonardoDiCaprio, dal boom di #Titanic al giorno d… - callitwhatulike : Sto guardando titanic e mi sto sentendo male, Leonardo Dicaprio è stata la mia prima crush famosa mamma mia quanto… - GianlucaOdinson : Leonardo DiCaprio, in arrivo il documentario sulla vita della star -