Leicester-Brighton (FA Cup, mercoledì ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

Graham Potter alla fine ci è riuscito. Da metà gennaio i suoi Seagulls hanno cominciato a volare mettendo assieme undici punti in cinque partite di campionato che hanno dato alla classifica un aspetto decisamente meno preoccupante. Il Leicester di Brendan Rodgers nelle ultime quattro uscite in Premier League ha vinto solo contro il Fulham

ITALIA 20.45 Atalanta - Napoli SERIE B 19.00 Reggina - Virtus Entella 21.00 Chievo - Reggiana SERIE C - GIRONE B 15.00 Padova - Carpi FA CUP 18.30 Swansea - Manchester City 20.30 Leicester - Brighton

Inghilterra, l'arbitro Mike Dean si rifiuta di dirigere Leicester - Brighton: è stato minacciato di morte

Calcio - Mike Dean si è rifiutato di arbitrare Leicester - Brighton dopo aver ricevuto minacce di morte . L'arbitro di Premier League, Mike Dean, potrebbe decidere di smettere dopo quanto accaduto nel Derby londinese tra Fulham e West Ham, per un ...

Mike Dean avrebbe dovuto arbitrare il match di FA Cup Tra Leicester e Brighton, ma ha chiesto di non farlo dopo aver ricevuto minacce di morte ...

FA Cup, Leicester – Brighton: diretta live e risultato

La partita Leicester - Brighton di Mercoledì 10 febbraio 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per gli ottavi di finale della FA Cup ...

