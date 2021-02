Lega: “Anche a Bergamo vengano installate le casette per l’acqua” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “Sulla sostenibilità ambientale si può e si deve fare di più”. Con questa premessa il gruppo consigliare della Lega ha depositato un ordine del giorno (con prima firma di Alessandro Carrara) che verrà discusso nella prossima seduta del consiglio comunale dedicato alle “casette dell’acqua”. Un distributore di acqua potabile erogabile a moneta molto diffuso e apprezzato in Bergamasca: da Gorlago ad Albino, da Lallio a Seriate. La richiesta del Carroccio, quindi, è quella di installarne alcuni Anche in città. “Nei mesi scorsi il Consiglio Comunale di Bergamo ha approvato all’unanimità un ordine del giorno promosso dal gruppo consigliare della Lega per installare le reverse vending machine in città. L’iniziativa sembra essere stata accolta con favore dalla cittadinanza”, si legge nel ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “Sulla sostenibilità ambientale si può e si deve fare di più”. Con questa premessa il gruppo consigliare dellaha depositato un ordine del giorno (con prima firma di Alessandro Carrara) che verrà discusso nella prossima seduta del consiglio comunale dedicato alle “del”. Un distributore di acqua potabile erogabile a moneta molto diffuso e apprezzato in Bergamasca: da Gorlago ad Albino, da Lallio a Seriate. La richiesta del Carroccio, quindi, è quella di installarne alcuniin città. “Nei mesi scorsi il Consiglio Comunale diha approvato all’unanimità un ordine del giorno promosso dal gruppo consigliare dellaper installare le reverse vending machine in città. L’iniziativa sembra essere stata accolta con favore dalla cittadinanza”, si legge nel ...

