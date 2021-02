Le regole del ministero sul vaccino AstraZeneca: fino a tre mesi per il richiamo, confermato agli under 55 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Si allungano i tempi per la somministrazione della seconda dose del vaccino anti-Covid di AstraZeneca. L’indicazione è contenuta nella nuova circolare del ministero della Salute in materia di «vaccini disponibili contro SARS-CoV-2/COVID-19» e in cui l’Agenzia italiana del Farmaco (Aifa), «rilevando che i dati attualmente disponibili indicano che già dopo 4 settimane dopo la prima dose si raggiunge un livello di protezione efficace che si mantiene fino alla 12esima settimana», raccomanda che la seconda dose del vaccino possa «essere somministrata idealmente nel corso della dodicesima settimana (da 78 a 84 giorni) e comunque ad una distanza di almeno 10 settimane (63 giorni) dalla prima dose». Tuttavia, si puntualizza, «tali indicazioni potranno subire modificazioni nel corso della campagna vaccinale ... Leggi su open.online (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Si allungano i tempi per la somministrazione della seconda dose delanti-Covid di. L’indicazione è contenuta nella nuova circolare deldella Salute in materia di «vaccini disponibili contro SARS-CoV-2/COVID-19» e in cui l’Agenzia italiana del Farmaco (Aifa), «rilevando che i dati attualmente disponibili indicano che già dopo 4 settimane dopo la prima dose si raggiunge un livello di protezione efficace che si mantienealla 12esima settimana», raccomanda che la seconda dose delpossa «essere somministrata idealmente nel corso della dodicesima settimana (da 78 a 84 giorni) e comunque ad una distanza di almeno 10 settimane (63 giorni) dalla prima dose». Tuttavia, si puntualizza, «tali indicazioni potranno subire modificazioni nel corso della campagna vaccinale ...

