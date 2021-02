Le parole di Gasperini e Gattuso dopo Atalanta-Napoli (Di giovedì 11 febbraio 2021) Gasperini e Gattuso hanno parlato ai mcrofoni della Rai dopo la fine di Atalanta-Napoli, gara vinta dai bergamaschi per 3-1 che vale la finale contro la Juventus. Riportiamo le parole degli allenatori a fine gara. Coppa Italia, Atalanta-Napoli 3-1: i bergamaschi staccano il pass per la finale Cosa hanno detto Gasperini e Gattuso? Giampiero Gasperini È una grandissima soddisfazione, la dedichiamo ai tifosi. Il dispiacere è non vivere insieme a loro questi momenti, ma arrivare in finale è un segnale di continuità. Questa squadra è nei vertici alti del nostro campionato. Juventus? Alla finale ci penseremo, per noi è già un grandissimo successo. Poi giocheremo contro una squadra ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 11 febbraio 2021)hanno parlato ai mcrofoni della Raila fine di, gara vinta dai bergamaschi per 3-1 che vale la finale contro la Juventus. Riportiamo ledegli allenatori a fine gara. Coppa Italia,3-1: i bergamaschi staccano il pass per la finale Cosa hanno detto? GiampieroÈ una grandissima soddisfazione, la dedichiamo ai tifosi. Il dispiacere è non vivere insieme a loro questi momenti, ma arrivare in finale è un segnale di continuità. Questa squadra è nei vertici alti del nostro campionato. Juventus? Alla finale ci penseremo, per noi è già un grandissimo successo. Poi giocheremo contro una squadra ...

