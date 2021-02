Le nuove varianti del coronavirus colpiscono di più i giovani? (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (immagine: Getty Images)I giovani non sembrano essere il target preferito delle nuove varianti di coronavirus. A precisarlo sono gli esperti dell’Istituto superiore di sanità (Iss), a seguito dell’allarme sui focolai scolastici nel Centro Italia. Per quanto se ne sappia ora, la variante identificata per la prima volta nel Regno Unito (B.1.1.7) si trasmette con più frequenza in tutte le fasce d’età, mentre per quella sudafricana (501.V2) e brasiliana (P.1) le informazioni sono ancora troppo poche. coronavirus e bambini Dall’inizio della pandemia le fasce giovani della popolazione sono sempre state quelle in cui l’infezione da coronavirus ha dato meno problemi, con la stragrande maggioranza di casi asintomatici o manifestazioni lievi. I motivi per cui bambini e ... Leggi su wired (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (immagine: Getty Images)Inon sembrano essere il target preferito delledi. A precisarlo sono gli esperti dell’Istituto superiore di sanità (Iss), a seguito dell’allarme sui focolai scolastici nel Centro Italia. Per quanto se ne sappia ora, la variante identificata per la prima volta nel Regno Unito (B.1.1.7) si trasmette con più frequenza in tutte le fasce d’età, mentre per quella sudafricana (501.V2) e brasiliana (P.1) le informazioni sono ancora troppo poche.e bambini Dall’inizio della pandemia le fascedella popolazione sono sempre state quelle in cui l’infezione daha dato meno problemi, con la stragrande maggioranza di casi asintomatici o manifestazioni lievi. I motivi per cui bambini e ...

