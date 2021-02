Le misure antifumo Ue non andranno lontano se puniscono anche i nuovi prodotti

Leggi su formiche

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Seconda causa di mortalità nei Paesi europei dopo le malattie cardiovascolari, il cancro uccide ogni anno più di un milione di persone e viene diagnosticato a oltre due milioni e mezzo di cittadini europei. L’impatto, inoltre, oltre a riversarsi sulla salute dei cittadini, ricadesull’economia; i costi generati dalle patologie oncologiche solo in Europa è di oltre 100 miliardi di euro. Ma è ormai opinione certa e condivisa da tutti gli esperti del comparto salute che il 40% dei tumori possa essere evitato attraverso la giusta prevenzione, che non si declini nella sola accezione degli screening oncologici, manel più ampio senso di stile di vita. EUROPEAN BEATING CANCER PLAN Tra le priorità che l’Unione europea ha definito in materia di salute e sanità, vi è senza dubbio proprio la lotta contro cancro, inseritafra le ...