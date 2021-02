Le Farc e la pace inconclusa (Di mercoledì 10 febbraio 2021) In Colombia, dalla firma degli accordi di pace nel 2016, sono stati assassinati 253 ex guerriglieri. Il consiglio nazionale di reintegrazione riporta che fra l’1 e il 24 gennaio è stato accertato un decesso per morte violenta ogni cinque giorni. Boris Guevara, membro dello staff della comunicazione durante i negoziati, e autore di Memorias Guerrilleras, InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 10 febbraio 2021) In Colombia, dalla firma degli accordi dinel 2016, sono stati assassinati 253 ex guerriglieri. Il consiglio nazionale di reintegrazione riporta che fra l’1 e il 24 gennaio è stato accertato un decesso per morte violenta ogni cinque giorni. Boris Guevara, membro dello staff della comunicazione durante i negoziati, e autore di Memorias Guerrilleras, InsideOver.

Ultime Notizie dalla rete : Farc pace Venezuela: sei militari morti in scontro armato con 'gruppi irregolari' alla frontiera con la Colombia

La truppa sarebbe stata aggredita da uomini armati ritenuti dissidenti delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia, la fazione delle Farc che non ha aderito agli accordi di pace stretti con il ...

E parlando di incontri e di democrazia, si è tenuta la seconda assemblea straordinaria delle FARC, ... Gli ex combattenti hanno mantenuto la loro parola e lavorato al loro impegni per la pace per ...

Un segnale importante per la pace in Colombia Internazionale Colombia: possibile attacco dei ribelli dell’ELN

Cuba ha avvertito la Colombia che il gruppo di ribelli dell’Esercito di liberazione nazionale (ELN) potrebbe pianificare un attacco a Bogotà.

Un segnale importante per la pace in Colombia

La prima sentenza contro gli ex guerriglieri delle Farc fa capire ai colombiani che il tribunale creato con gli accordi di pace non vuole assolvere l’organizzazione dai crimini commessi durante il con ...

