Le coreografie di TikTok da replicare con il vostro partner per San Valentino

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) In tempi diversi, il prossimo San Valentino, per chi è fidanzato e ci tiene a festeggiarlo, si sarebbe svolto in maniera abbastanza canonica: una cena o un weekend fuori in qualche posto romantico e un regalo. Ora, se su eventuali doni non potete lesinare, le prime due sono un po’ difficili da attuare. Quindi propongo serata diversa: cena sì, ma in casa e magari qualche coreografia di coppia su TikTok per rendere tutto più divertente.