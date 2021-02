L'avvocato sbaglia filtro su Zoom all'udienza e si 'trasforma' in un gatto: il giudice reagisce così (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Rischia di entrare nella storia del diritto la causa discussa nell'aula virtuale del giudice Roy Ferguson , nel tribunale del 394esimo distretto del Texas . Un avvocato, collegato via Zoom, Rod Ponton,... Leggi su leggo (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Rischia di entrare nella storia del diritto la causa discussa nell'aula virtuale delRoy Ferguson , nel tribunale del 394esimo distretto del Texas . Un, collegato via, Rod Ponton,...

