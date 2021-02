L’avvocato attiva il filtro su Zoom in piena udienza: «Non sono un gatto, ci sono» – Il video (Di mercoledì 10 febbraio 2021) «Non sono un gatto, ci sono». Parola di un avvocato che, durante un’udienza processuale in streaming, ha lasciato attivo il filtro di un gattino su Zoom. Il video è diventato virale in poche ore ed è stato pubblicato da Roy Ferguson, il giudice del Texas che ha assistito alla scena. L’avvocato, invece, è Rod Ponton e su Vice ha raccontato la sua versione dei fatti: «era il computer della mia assistente, che poi è riuscita a togliere il filtro». February 9, 2021 video: Twitter/@lawrencehurley Leggi anche: «Sì, fra’, sono io, il social media manager di Unieuro». E le lavatrici vanno sold out Le mascherine «altruiste» ed «egoiste» del ... Leggi su open.online (Di mercoledì 10 febbraio 2021) «Nonun, ci». Parola di un avvocato che, durante un’processuale in streaming, ha lasciato attivo ildi un gattino su. Ilè diventato virale in poche ore ed è stato pubblicato da Roy Ferguson, il giudice del Texas che ha assistito alla scena., invece, è Rod Ponton e su Vice ha raccontato la sua versione dei fatti: «era il computer della mia assistente, che poi è riuscita a togliere il». February 9, 2021: Twitter/@lawrencehurley Leggi anche: «Sì, fra’,io, il social media manager di Unieuro». E le lavatrici vanno sold out Le mascherine «altruiste» ed «egoiste» del ...

