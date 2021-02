L'Atalanta segna a raffica anche senza Gomez: gli incredibili numeri della Dea (Di mercoledì 10 febbraio 2021) I nerazzurri nelle ultime gare hanno dimostrato di poter vincere e segnare tanto anche senza l'argentino. Leggi su 90min (Di mercoledì 10 febbraio 2021) I nerazzurri nelle ultime gare hanno dimostrato di poter vincere ere tantol'argentino.

AR_Torricelli : @Mau_Romeo @juventusfc Mah secondo me poi ci sono anche le individualità o alcune disattenzioni che puntualmente ha… - lauvtaro : e atalanta, nelle sfide europee ha praticamente segnato solo lui, quindi prima di venirmi a dire “non segna nelle p… - rosatoeu : RT @Andre23989718: @rosatoeu Barcellona, juve, real, Napoli, Atalanta. No non segna contro le big lautaro. Se uno si mette in difesa con 10… - Andre23989718 : @rosatoeu Barcellona, juve, real, Napoli, Atalanta. No non segna contro le big lautaro. Se uno si mette in difesa c… - MateNapoli1 : Ahia...allora mi tocca. Atalanta-Napoli 1-1, segna Osimhen (come pronosticai anche in quest'altra) -