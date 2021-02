L'Atalanta cala il tris al Napoli e va in finale di Coppa Italia contro la Juventus (Di giovedì 11 febbraio 2021) L Atalanta vola in finale di Coppa Italia. Dopo lo 0 - 0 della scorsa settimana allo stadio Maradona, la formazione di Gasperini "stende" il Napoli 3 - 1, e sfider la Juventus il prossimo maggio. ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 11 febbraio 2021) Lvola indi. Dopo lo 0 - 0 della scorsa settimana allo stadio Maradona, la formazione di Gasperini "stende" il3 - 1, e sfider lail prossimo maggio. ...

laziopress : COPPA ITALIA | L’Atalanta cala il tris contro il Napoli: nerazzurri in finale - pasqualinipatri : COPPA ITALIA | L’Atalanta cala il tris contro il Napoli: nerazzurri in finale - LALAZIOMIA : COPPA ITALIA | L’Atalanta cala il tris contro il Napoli: nerazzurri in finale - angelo1 : Il Napoli sta aspettando gli ultimi dieci minuti perché si sa che l’Atalanta cala ??#AtalantaNapoli -