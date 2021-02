“Lascio un’azienda solida ed una eredità certa” | Sperandeo lascia Irpiniambiente

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiL’amministratore unico della società, in procinto dire la società, per ricoprire l’incarico di segretario generale del Comune di Crotone, affida le sue riflessioni ed il suo saluto ad un comunicato stampa. “Dopo un anno dall’inizio dell’esperienza quale amministratore unico di, torno alla mia vocazione professionale specifica. Una decisione sofferta ma che mi consente di coltivare, in una realtà ricca di sollecitazioni, l’impegno di una vita professionale che in più occasioni mi ha visto ricoprire il ruolo di segretario comunale di diverse realtà italiane.la rappresentanza gestionale di, sicuro di aver offerto senza risparmio, le mie competenze e le mie conoscenze, in un contesto particolarmente difficile, se non ...