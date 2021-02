Lampedusa | 10 migranti tornano nonostante il respingimento | arrestati dalla Polizia

LegaSalvini : ++ NUOVO ESODO VERSO LAMPEDUSA: 300 MIGRANTI SBARCATI NELLE ULTIME ORE ++ Il nuovo governo dovrà assolutamente inte… - Polisemooo : RT @francescatotolo: Nuovo sbarco a #Lampedusa, il quarto nelle ultime 24 ore, per un totale di circa 430 #migranti sbarcati. 3 barconi era… - ScrivoLibero : #Lampedusa, gravati da decreto di respingimento: #arrestati 10 #migranti - - K_FITERMANN : RT @RescueMed: #MedReport 03-07 febbraio 2021. Dall'inizio dell'anno ad oggi sono 1758 i migranti arrivati sulle nostre coste dal Nord Afri… - RS6414 : @chiaralaudy L’ennesima palla di Salvini per i suoi sostenitori boccaloni. Quando lo vedremo a Lampedusa ad accogli… -

Ultime Notizie dalla rete : Lampedusa migranti

La polizia di Stato ha tratto in arresto dieci, tutti di nazionalità tunisina, sbarcati nei giorni scorsi, perché nonostante fossero ... dalla frontiera di, prima del decorso dei 3 ...di turno presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Agrigento, dopo le formalità di rito sottoponeva ialla misura degli arresti domiciliari presso l'hot spot diLAMPEDUSA – Gli agenti della polizia di Stato hanno arrestato 10 migranti, tutti di nazionalita’ tunisina, sbarcati a Lampedusa nei giorni scorsi, perche’ sono rientrati in Italia nonostante avessero ...LAMPEDUSA (AGRIGENTO) - Gli agenti della polizia di Stato hanno arrestato 10 migranti, tutti di nazionalità tunisina, sbarcati a Lampedusa nei giorni scorsi, perchè sono rientrati in Italia nonostante ...