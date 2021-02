L'amore strappato: la storia vera che ha ispirato la fiction (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L'amore strappato, fiction con Sabrina Ferilli, trae ispirazione da una storia vera, raccontata dalla protagonista nel libro "Rapita dalla giustizia". L'amore strappato è una miniserie televisiva interpretata da Sabrina Ferilli e diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi; la fiction è ispirata a una storia vera: quella di un errore giudiziario del 1995 che ha sconvolto per anni la vita di Angela Lucanto e dei suoi genitori. Per colpa di una falsa accusa di pedofilia contro suo padre, Angela, fu prelevata da scuola e rinchiusa in una casa-famiglia all'età di sei anni. Quel giorno iniziò l'inferno per la famiglia Lucanto: Salvatore, il padre della bambina, poco dopo fu arrestato e processato per abusi e pedofilia. Nel 2001 ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L'con Sabrina Ferilli, trae ispirazione da una, raccontata dalla protagonista nel libro "Rapita dalla giustizia". L'è una miniserie televisiva interpretata da Sabrina Ferilli e diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi; laè ispirata a una: quella di un errore giudiziario del 1995 che ha sconvolto per anni la vita di Angela Lucanto e dei suoi genitori. Per colpa di una falsa accusa di pedofilia contro suo padre, Angela, fu prelevata da scuola e rinchiusa in una casa-famiglia all'età di sei anni. Quel giorno iniziò l'inferno per la famiglia Lucanto: Salvatore, il padre della bambina, poco dopo fu arrestato e processato per abusi e pedofilia. Nel 2001 ...

