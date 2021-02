‘L’amore strappato’, anticipazioni seconda puntata: scoperta choc per Rosa! (Di giovedì 11 febbraio 2021) ‘L’amore strappato’, anticipazioni seconda puntata: scoperta choc per Rosa e Rocco, ecco cosa succederà nell’episodio di mercoledì prossimo. L’amore strappato, anticipazioni seconda puntata: ecco cosa succederà nel dettaglio mercoledì prossimoNon è la prima volta che Canale 5 decide di mandare in onda in prima serata la fiction ‘L’amore strappato’, diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo. Già nel 2019, infatti, il pubblico aveva potuto seguire l’incredibile vicenda, tratta da una storia vera, della famiglia Macaluso. Rosa, interpretata da Sabrina Ferilli, e Rocco (Enzo Decaro) sono i genitori di Ivan e Arianna e la loro è una famiglia tranquilla e felice. Poi, all’improvviso, accade ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 11 febbraio 2021)per Rosa e Rocco, ecco cosa succederà nell’episodio di mercoledì prossimo. L’amore strappato,: ecco cosa succederà nel dettaglio mercoledì prossimoNon è la prima volta che Canale 5 decide di mandare in onda in prima serata la fiction, diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo. Già nel 2019, infatti, il pubblico aveva potuto seguire l’incredibile vicenda, tratta da una storia vera, della famiglia Macaluso. Rosa, interpretata da Sabrina Ferilli, e Rocco (Enzo Decaro) sono i genitori di Ivan e Arianna e la loro è una famiglia tranquilla e felice. Poi, all’improvviso, accade ...

