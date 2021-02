La7, Purgatori in Purgatorio: Mentana sfratta ancora Atlantide (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Andrea Purgatori Purgatori in Purgatorio. Il conduttore di Atlantide, ormai, è un’anima errante nel palinsesto di La7: da alcune settimane, infatti, Enrico Mentana ed i suoi speciali sulla stringente attualità politica lo hanno ’sfrattato’ dal prime time del mercoledì, costringendolo a trovare spazio in un’altra serata. E stasera, a conclusione dell’ennesima “giornata decisiva” per la formazione del nuovo governo, l’invasione di campo del direttore del TgLa7 si ripeterà. Mentana – che da giorni imperversa sulla rete terzopolista con le sue dirette fiume – occuperà infatti la prima serata del canale per raccontare gli ultimi sviluppi politici. “Ci vedremo anche domani sera. Purgatori è d’accordo” aveva annunciato ieri il direttore, dando ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Andreaino. Il conduttore di, ormai, è un’anima errante nel palinsesto di La7: da alcune settimane, infatti, Enricoed i suoi speciali sulla stringente attualità politica lo hanno ’to’ dal prime time del mercoledì, costringendolo a trovare spazio in un’altra serata. E stasera, a conclusione dell’ennesima “giornata decisiva” per la formazione del nuovo governo, l’invasione di campo del direttore del TgLa7 si ripeterà.– che da giorni imperversa sulla rete terzopolista con le sue dirette fiume – occuperà infatti la prima serata del canale per raccontare gli ultimi sviluppi politici. “Ci vedremo anche domani sera.è d’accordo” aveva annunciato ieri il direttore, dando ...

