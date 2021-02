“La sua voce | ecco cosa si nota” Silvio Berlusconi a Roma dopo i problemi di salute Il dettaglio non sfugge

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) ”Ho preparato una dichiarazione, ora ve la leggo…”.è aun’anno di assenza per partecipare al secondo giro di consultazioni con Mario Draghi. Appena uscito dall’incontro con il premier incaricato nella Sala della Lupa si presenta in diretta televisiva con un foglio in mano che inizia a leggereessersi tolto la mascherina Fpp2. Al suo fianco Antonio Tajani, Anna Maria Bernini e Maria Stella Gelmini di Fi e il senatore Antonio De Poli, in rappresentanza dell’Udc. ”Ho confermato al presidente incaricato il nostro sostegno, il sostegno di Forza Italia…”, l’incipit del Cav che nelle vesti di ‘responsabile’ conferma l’appoggio a ‘Super Mario’essere stato il primo del centrodestra a proporre un governo di unità nazionale come chiesto dal capo dello Stato ...