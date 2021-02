La soddisfazione di Renzi per il governo Draghi: “Un capolavoro. Ho fatto tutto da solo, con il 3%!” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) governo Draghi, la soddisfazione di Renzi: “Ho fatto un capolavoro” Il governo Draghi non è ancora ufficialmente nato, ma Matteo Renzi gongola per quello che lui stesso definisce un “capolavoro politico”. In un articolo del New York Times, infatti, il leader di Italia Viva celebra la caduta del governo Conte e l’arrivo di Draghi dichiarando: “Questa era la mia strategia. Ho fatto tutto da solo, con il 3 per cento!”. L’ex presidente del Consiglio, quindi, ripercorre le mosse che hanno portato all’incarico di Draghi: “È stato tutto un gioco di tattiche parlamentari. E diciamo che lavorare per cinque anni ... Leggi su tpi (Di mercoledì 10 febbraio 2021), ladi: “Houn” Ilnon è ancora ufficialmente nato, ma Matteogongola per quello che lui stesso definisce un “politico”. In un articolo del New York Times, infatti, il leader di Italia Viva celebra la caduta delConte e l’arrivo didichiarando: “Questa era la mia strategia. Hoda, con il 3 per cento!”. L’ex presidente del Consiglio, quindi, ripercorre le mosse che hanno portato all’incarico di: “È statoun gioco di tattiche parlamentari. E diciamo che lavorare per cinque anni ...

