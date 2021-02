La rissa tra Conte e Agnelli è il porno dell’antijuventinismo praticante

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Non fosse stato già troppo, per noi cuori teneri,che fa il dito medio adcon tanto d’istruzioni d’uso e manutenzione – «suca» – e la presidenziale replica – «stai zitto coglione» -, ad un tratto dai resoconti spunta Bonucci. Bonucci, lui, che cazzeaa difesa dell’arbitro: «, devi rispettare l’arbitro!» Lì, pur volendo utilizzare tutti i trucchetti del mestiere per non cedere al piacere – la tabellina del 12, le rughe della prof di chimica – non puoi resistere. È l’orgasmoche si sfanculano in diretta nazionale, con ampia gestualità e commenti acidi a posteriori. Coi giocatori chiamati nel parapiglia, che si rinfacciano nefandezze, dita in faccia – indici, medi, anulari, persino ...