La ricetta Draghi: pochi politici, tanti tecnici. Con Tajani e Bellanova a caccia di un ministero (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Un numero di ministri il più ristretto possibile, così da evitare un lungo tira e molla con quei partiti, quasi tutti, che in questi giorni sono saliti di corsa sul carro di Mario Draghi, osannandolo come salvatore della patria e dimenticando il suo ruolo da protagonista nella svendita dell’Italia durante la stagione delle privatizzazioni. Questo l’orientamento che sta prendendo quota dalle parti del premier incaricato, deciso a varare una lista “corta” con tanto di accorpamento di alcuni dicasteri. Un modo per andare incontro anche alle richieste di Beppe Grillo, l’uomo che in queste ore ha addirittura definito Draghi “un grillino” e auspicato la nascita del ministero della Transizione ecologica, unendo Sviluppo e Ambiente. Per ovvi motivi, alla Transizione ecologica dovrebbe a quel punto finire un esponente del M5S, con Stefano ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Un numero di ministri il più ristretto possibile, così da evitare un lungo tira e molla con quei partiti, quasi tutti, che in questi giorni sono saliti di corsa sul carro di Mario, osannandolo come salvatore della patria e dimenticando il suo ruolo da protagonista nella svendita dell’Italia durante la stagione delle privatizzazioni. Questo l’orientamento che sta prendendo quota dalle parti del premier incaricato, deciso a varare una lista “corta” con tanto di accorpamento di alcuni dicasteri. Un modo per andare incontro anche alle richieste di Beppe Grillo, l’uomo che in queste ore ha addirittura definito“un grillino” e auspicato la nascita deldella Transizione ecologica, unendo Sviluppo e Ambiente. Per ovvi motivi, alla Transizione ecologica dovrebbe a quel punto finire un esponente del M5S, con Stefano ...

fattoquotidiano : Lezioni in estate, giornali e partiti esultano per la “ricetta Draghi” sulla scuola. Ma era già una proposta di Azz… - sole24ore : La ricetta di Draghi sulla scuola: stop alle cattedre vuote a settembre e recuperare i giorni persi con un nuovo ca… - sole24ore : La ricetta di #Draghi sulla #scuola: stop alle cattedre vuote e recupero dei giorni persi con calendario allungato… - KingLebronKobe1 : @tonyooooo0 @fattoquotidiano Speriamo che #draghi imiti l'arabia saudita. Basta invidiare il costo del lavoro saudi… - Johnnyavena : Lezioni in estate, giornali e partiti esultano per la 'ricetta Draghi' sulla scuola. Ma era già una proposta di Azz… -